شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متوسط ​​عدد خلايا الدم الحمراء فى البول والأمراض التى تسبب ارتفاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرات الدم الحمراء لا توجد عادة فى البول، ويكون وجودها عادة علامة على وجود مشكلة صحية أساسية، مثل التهاب أو تهيج أنسجة المسالك البولية.

تبلغ النسبة الطبيعية لعدد خلايا الدم الحمراء فى البول حوالى 4 خلايا دم حمراء أو أقل لكل مجال طاقة عالية، وذلك وفقا لتقرير موقع" MedlinePlus".

ينتج ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء فى البول من التهابات الكلى أو الإصابات أو الأورام أو وجود حصوات أو الإصابة بأنواع من السرطان، ويلاحظ تقرير الموقع أن مشاكل المسالك البولية والبروستاتا والمثانة يمكن أن تسبب ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء فى البول، بالإضافة إلى فقر الدم المنجلى وبعض الأدوية مثل البنسلين والأسبرين، والتى يمكن أن تنتج بعض الدم فى البول.



خلايا الدم الحمراء

ماذا يحدث بعد العثور على كرات الدم الحمراء في البول

إذا كانت عينة البول لديك إيجابية بالنسبة لمضادات كرات الدم الحمراء، فمن المحتمل أن يبدأ الطبيب بالإطلاع على النتائج الأخرى للاختبار، على سبيل المثال، إذا احتوى البول على بعض البكتيريا أو خلايا الدم البيضاء، فقد تكون مصابًا بعدوى.

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قد يطلب طبيبك أيضًا إجراء فحص دم، مثل تعداد خلايا الدم الكامل أو لوحة التمثيل الغذائي الأساسية، للحصول على فكرة أفضل عن كيفية عمل الكليتين.

اعتمادًا على الأعراض الأخرى والتاريخ الطبي، قد تحتاج إلى مزيد من الاختبارات الغازية ، على سبيل المثال، الخضوع لمنظار المثانة ثم إدخال كاميرا صغيرة في المسالك البولية للحصول على رؤية أفضل للمثانة.

قد يقوم الطبيب أيضًا بإجراء فحص للأنسجة على المثانة أو الكليتين للتحقق من وجود أي علامات للسرطان، وهذا الإجراء ينطوي على أخذ عينات من الأنسجة الصغيرة من هذه الأعضاء والنظر إليها تحت المجهر.