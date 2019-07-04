شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. عصير الجزر والبنجر لعلاج مشاكل الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثيرٌ من الأشخاص من مشاكل الجهاز الهضمى ومنها: الإمساك المزمن ومتلازمة القولون العصبى، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل وصفة عصير البنجر والجزر لتحسين الهضم وعلاج مشاكل الجهاز الهضمى، وفقاً لموقع foodviva .



مشاكل الهضم

وصفة عصير الجزر والبنجر

عصير الجزر مع البنجر يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم وكذلك مفيد أيضًا في تخفيف الإمساك وكذلك يساعد فى حرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون الزائدة التى تسبب السمنة وزيادة الوزن.

المكونات:

نصف ثمرة بنجر متوسطة ​​مقشرة ومفرومة

4 جزرات مقشرة ومفرومة.

قطعة صغيرة من الزنجبيل المبشور

Advertisements

1/2 ليمونة

نصف كوب ماء



عصير الجزر والبنجر

الطريقة:

1-اغسل الجزر والبنجر، ثم قم بتقشيرهم وتقطيعهم إلى قطع صغيرة.

2- صب نصف كوب ماء في الخلاط، ثم أضف الجزر والبنجر والزنجبيل، ثم أعصر الليمون فوقه.

3- امزج المكونات فى الخلاط حتى يصبح الخليط ناعماً.

4- قم بتصفية الخليط فى وعاء كبير ويمكن أن تشربه على الفور للحصول على العناصر الغذائية التى يحتوى عليها هذا العصير.