شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك بيعانى من ضعف المناعة.. اعرفى إزاى تقويها بطرق بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث الكثير من الأمهات عن الأغذية السليمة والمفيدة التى تساعد على بناء وتقوية الجهاز المناعى للطفل، حتى يستطيع التغلب ومواجهة الكثير من الأمراض وعدم إصابته بها خصوصا فى المرحلة العمرية الأولى، فهم من أكثر الفئات العرضة للإصابه بالأمراض، حسبما ذكر موقع" webmed".

أطعمه تزيد من مناعه الأطفالالبيض

يعتبر البيض مصدر للبروتينات ويحتوى على العديد من الفتيامينات التى يحتاجها الجسم، كما يعمل على تقوية الجهاز المناعى للاطفال ومحاربة البكتريا الضارة بالجسم لاحتوائة على مواد مضادة للاكسدة .

اللحوم

تعتبر مصدر جيد للحديد وتحتوى على فيتامينات كثيرة تساعد على تقوية الجهاز المناعى، وخاصة اللحوم الحمراء التى تحتوى نسبة قليلة من الدهون .

الثوم

يحتوى على مواد مضادة للالتهابات والتى تعمل على تقوية الجهاز المناعى للاطفال، ويعتبر بمثابة مضاد حيوى يعمل على محاربة السموم .

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العسل

يعتبر العسل مصدر غنى للطاقة، ويعمل على محاربة الفيروسات وله العديد من الفوائد الصحية للجسم التى تساعد فى بناء عظام الاطفال وتقوية الجهاز المناعى .

الخضروات الورقية والفواكه

تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن للجسم والتى تساعد على بناء العظام وتقوية الجهاز المناعى للاطفال .

الاسماك

تحتوى الاسماك على فوائد عديدة للجسم، كما تساعد على تقوية الذاكرة وحماية الجسم من العديد من الامراض، وتعمل على تقوية الجهاز المناعى للاطفال .