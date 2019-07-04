شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشاكل فى التركيز وعندك توتر ..القرنفل حل مثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرنفل من النباتات التى تتميز برائحتها القوية، وهو من أقدم وأشهر الأعشاب التى تستخدم فى الكثير من العلاجات الطبيعية، وأكثر أجزائها استخداما هى بذورها التى تشبه المسامير، فالقرنفل غنى بالاوميجا 3 و بالبوتاسيوم واالكالسيوم والصوديوم والفوسفور والحديد والألياف الغذائية واليود، حسبما ذكر موقع" webmed".

فوائد القرنفل الصحية :

- يسكن آلام الأسنان واللثة فيستخدمه أطباء الأسنان فى حشو جذور الاسنان لانه مطهر ومضاد للالتهابات ويعمل على مكافحة العدوى وامتصاص الورم .

- معالج قوى لألم الحلق لأنه يحتوى على زيوت طيارة تعمل على تخفيف الالم ويستخدمه أيضا فى صناعة الغرغرة، ويعطى رائحة عطرية جيدة للفم.

- له خصائص عطرية ومهدئة للمعدة والجهاز الهضمى ويعالج بعض مشاكل المعدة مثل الغثيان والانتفاخات والغازات، كما يعالج القرحة الهضمية .

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- مضاد قوى فى علاج الكثير من الفيروسات والبكتيريا التى تصيب الجهاز التنفسى كنزلات البرد وإنسداد الجيوب الأنفيه وإلتهاب الشعب الهوائية، والربو.

- زيت القرنفل يخفف الالام المفاصل والعظام والعضلات، لانه مضاد للالتهابات وغنى بالكالسيوم والاوميجا 3.

- يخفف الصداع والتوتر والأرق لانه يحفز الدورة الدموية مما يتنشط العقل ويساعد على التركيز .



