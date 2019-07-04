شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك بيعانى من صعوبة فى النوم وبكاء متواصل.. فتشى عن التهاب الأذن الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الأذن من الأمراض التى تسبب إزعاجا للمصاب بها وتحدث نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية تصيب الأذن الوسطى، وهي المساحة المليئة بالهواء خلف طبلة الأذن التي تحتوي على العظام الصغيرة الاهتزازية، والأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بهذا النوع من العدوى، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

أعراض التهاب الأذن عند الأطفال

- ألم بالأذن خاصة عند الاستلقاء.

- سحب أو شد بالأذن.

- صعوبة النوم.

- البكاء المتواصل.

- صعوبة في السمع أو في الاستجابة إلى الأصوات

- فقدان الاتزان

- الحمى

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- تصريف السوائل من الأذن

- الصداع

- فقدان الشهية

أعراض الاصابه بإلتهاب الأذن عند الكبار:

- ألم الأذن

- تصريف السوائل من الأذن

- ضعف السمع

أسباب الاصابه بالتهاب الأذن

تحدث عدوى الأذن بسبب بكتيريا أو فيروس في الأذن الوسطى،نزلة برد أو أنفلونزا أو حساسية يسبب احتقانا وتورم في الممرات الأنفية، والحلق، وقناتي إستاكيوس.

يمكن أن يؤدي التورم، والالتهاب، والمخاط في قناتي استاكيوس نتيجة التهاب أو حساسية في الجهاز التنفسي العلوي إلى إغلاقهما الأمر الذي يؤدي إلى تراكم السوائل في الأذن الوسطى وعادة ما ترجع أعراض عدوى الأذن إلى عدوى بكتيرية أو فيروسية أصابت تلك السوائل.

وحالات عدوى الأذن أكثر شيوعًا في الأطفال ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أن قناتي إستاكيوس لديهم أكثر ضيقا وأفقية وهي عوامل تؤدي إلى زيادة صعوبة الصرف منهما وتعرضهما للانسداد.