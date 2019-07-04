شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. المضادات الحيوية تعرض الناس لخطر الإصابة بالأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن المضادات الحيوية قد تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بالأنفلونزا.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة أن المضادات الحيوية التي تنقذ الحياة تمنع الإشارات في خلايا الرئة لدى الفئران والتي تمنع تكرار الفيروس، وبالتالى يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالمرض مرة أخرى.

وكانت القوارض "التي أنتجت أكثر من" هذه الإشارات، والتي تسمى إنترفيرون خط الأساس الأول (IFNα / β)، أقل عرضة للإصابة بالإنفلونزا.

لكن أسبوعين فقط من المضادات الحيوية قللت من إشارات الانترفيرون ما ترك الحيوانات أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

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ويحذر الباحثون من أن تناول المضادات الحيوية "بشكل مفرط" يمكن أن يزيل البكتيريا الجيدة في أمعائنا التي تبقينا في صحة جيدة وخالية من الفيروسات.

وأوضح الباحثون من معهد فرانسيس كريك، وهو مركز أبحاث طبية حيوية في لندن: "تدعم هذه الدراسة أن تناول المضادات الحيوية بشكل مفرط لا يشجع فقط على مقاومة المضادات الحيوية لكنه يمحو البكتيريا الجيدة فى الأمعاء المفيدة والوقائية".

وأضاف الباحثون أن هذا قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهابات فيروسية.