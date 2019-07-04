شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس "نورو" شديد العدوى والسبب تناول طعام ملوث.. اعرف أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بالعدوى الفيروسية أثناء الإجازات من الأمور المزعجة لغاية والتى تمنع المريض من الاستمتاع بلحظات ينتظرها من العام للعام، فيروس "نورو" من الأمراض المعدية التى تؤدى إلى الإصابة بالتقيؤ والإسهال الشديد، والاختلاط بحامل هذا الفيروس أمر شديد الخطورة لأنه معدٍ وينتشر عبر الطعام أو الماء الملوث أثناء التحضير أو الأسطح الملوثة، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

تبدأ أعراض الإصابة بالفيروس وهى الإسهال وآلام البطن والقيء بعد مرور من 12 لـ48 ساعة من انتقال العدوى وتستمر الأعراض من يوم إلى ثلاثة أيام، وقد يتعرض المريض بهذا الفيروس للإصابة بالجفاف الحاد.

أعراض الاصابة بفيروس نورو:

- الغثيان.

- القيء.

- ألم البطن وتقلصاتها.

- إسهال شديد.

- الشعور بالإرهاق.

- حمى .

- ألم العضلات.

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أسباب الاصابة بفيروس نورو:

فيروس نورو من المراض شديده العدوى، وتحدث الاصابة به نتيجة لعده عوامل أهمها :

- تناول الأطعمة الملوثة.

- شرب الماء الملوث.

- لمس الفم باليد بعد الاحتكاك مع شيء أو سطح ملوث.

- التلامس القريب مع شخص مصاب بعدوى نورو.