شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اليوسفى منها تحسين صحة العين وتقوية العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوسفي من أنواع الفاكهة الشهيرة وتنتمى لفئة "الموالح" أو الحمضيات مثل: البرتقال والليمون، ويحتوي اليوسفي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد اليوسفى للصحة، وفقًا لما ذكره موقع dr health benefits.



فوائد اليوسفى

فوائد اليوسفىنعومة وترطيب البشرة

اليوسفي مصدر غني بفيتامين C الذي يحفز إطلاق مضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان والأمراض، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفيتامين C في اليوسفي أن يحفز إطلاق الكولاجين والإيلاستين في جلدك، هذا الكولاجين ضروري لجعل بشرتك ناعمة وتبدو أصغر من سنك.

-مكافحة شيخوخة الجلد

اليوسفى يحتوي على كمية عالية من فيتامين أ الذى يمكن أن يحفز أنسجة جلدك لإعادة البناء، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي فيتامين (أ) في اليوسفي على خصائص مضادة للشيخوخة والتي تعتبر ضرورية لحمايتك من مشاكل البشرة المختلفة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والجلد الباهت.

-جيد لصحة عينيك

يمكن أن يساعدك اليوسفي على منع الضمور البقعي المرتبط بالتقدم فى العمر وإعتام عدسة العين، لأنه غنى بفيتامين C وفيتامين A وهذا سيمنعك من المرض ويبقي رؤيتك حادة.

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اليوسفى

-تقوية عظامك

هناك دراسة أجريت في جامعة تافت الأمريكية على الرجال أسفرت عن أن الرجال الذين يستهلكون كمية كبيرة من فيتامين C والبوتاسيوم كانت لديهم كثافة أفضل في عظامهم مقارنة بالرجال الذين لا يتناولون فيتامين C والبوتاسيوم بانتظام.

-يساعد جسمك على امتصاص الحديد

الحديد هو واحد من أهم العناصر الغذائية في الجسم، إذا لم يكن جسمك يحتوي على كمية مناسبة من الحديد، فسوف تشعر بالتعب بسهولة، حتى لو كنت جالسًا على الأريكة، لذا، فإن تناول اليوسفي الذي يعتبر مصدرًا مثاليًا لفيتامين C سيساعد على حمايتك من تلك المشاكل، لأن فيتامين C، إذا تزامن مع الحديد الغذائي، سيمكن جسمك من امتصاص الحديد بسهولة.



فوائد اليوسفى

-منع مرض السكري

اليوسفي هو أيضًا المصدر المثالي لمركبات الفلافونويد التى تساعد جسمك على حرق الدهون ومنع عملية تصنيع الدهون، وبالتالي، سوف تكون أكثر عرضة لتجنب المرض الناجم عن الدهون في الجسم مثل مرض السكري من النوع الثانى.

-منع السكتة الدماغية

يحتوي اليوسفي على كمية غنية من البوتاسيوم، وهذا البوتاسيوم يمكن أن يمنعك من الأمراض المرتبطة بالسكتة الدماغية مثل تخثر الدم.

الوقاية من السمنة

إذا كنت ترغب في تقليل وزن الجسم وتناول نظام غذائي، فإن تناول اليوسفي هو أحد أفضل الخيارات لأن هذه الفاكهة تحتوي على كمية كبيرة من الألياف.