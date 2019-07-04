شكرا لقرائتكم خبر عن من لونه ورائحته هتعرف مرضك.. البول هيقولك أنت مصاب بالسكر ولا السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد عملية التبول من أهم ما يقوم به الجسم للتخلص من السموم المتراكمة علي جسم الإنسان، وفي حالة أن الجسم يعاني من علة معينة يساعد لون ورائحة البول على اكتشافها بشكل كبير، فالبول يساهم في اكتشاف مرض الكلي والسرطان والأنيميا والسكر والذئبة الحمراء، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أبرز الأمراض التي يساهم البول في اكتشافها، وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".

أوضح التقرير أن نزول بعض نقاط الدم مع البول يعد من الأشياء غير الطبيعية، والتي تشير إلى الإصابة ببعض الأمراض التي يجب توخي الحذر منها وأخذ الاحتياطات اللازمة تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

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ومن ضمن الأمراض التي يصاب بها الأشخاص عند التبول بالدم هي الإصابة بأمراض الكلي والتهاب البروستاتا، وسرطان المثانة والبروستاتا، وأيضًا قد تكون إشارة للإصابة بالأنيميا المنجلية، ولذا يجب توخي الحذر عند تكرار نزول الدم مع البول.

وأشار التقرير إلي أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الإصابة ببعض الأمراض التي ساهمت رائحة البول غير الجيدة للبحث عنها، والتعرف عليها للحد من المضاعفات الصحية المحتمل الإصابة بها، ومنها الفشل الكلوي والسكر والتهاب المثانة، ولذا يجب توخي الحذر.

وفي حالة التعرض أو الإصابة بتغير في رائحة البول يجب عليك التعرف علي السبب عن طريق إجراء بعض التحاليل ومزرعة للبول للتعر إذا كنت تعاني من التهاب المثانة أم مشاكل في الكلي، وما هو نوع المضادات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من هذه الأزمة.