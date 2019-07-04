شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بالنقرس زيادة حمض اليوريك فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النقرس هو نوع شائع من التهاب المفاصل الذي يسبب ألما شديدا وتورما وتصلبا في المفصل وكثيرًا ما يؤثر على مفصل إصبع القدم الكبير، وتحدث نوبات النقرس بسرعة وتهاجم المفصل من وقت لآخر ما يؤدي إلى الإضرار ببطء بالأنسجة في منطقة الالتهاب، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday"

تنتشر الإصابة بمرض النقرس عند الرجال، وتزيد فرص الإصابة به عند بعد انقطاع الطمث.

معلومات مهمة عن مرض النقرس:

- النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الناجم عن زيادة حمض اليوريك في مجرى الدم.

- تعود أعراض النقرس إلى تكوين بلورات حمض اليوريك في المفاصل واستجابة الجسم لها.

- النقرس يؤثر على المفصل في قاعدة إصبع القدم الكبير.

- تحدث نوبات النقرس غالبًا دون سابق إنذار في منتصف الليل.

Advertisements

أنواع الاصابة بمرض النقرس:

هناك مراحل مختلفة يتم خلالها تقدم النقرس ويتم اختبارها على أنها أنواع مختلفة منه وهى :

فرط حمض يوريك الدم بدون أعراض

من الممكن أن يكون لدى الشخص مستويات مرتفعة من حمض اليوريك دون أي أعراض خارجية.

النقرس الحاد

تحدث هذه المرحلة عندما تتسبب بلورات البول التي تم ترسبها فجأة في حدوث التهاب حاد وألم شديد. يشار إلى هذا الهجوم المفاجئ باسم "التوهج" وعادة ما يهدأ خلال 3 إلى 10 أيام.

النقرس بين الحرجة

هذه المرحلة هي الفترة الفاصلة بين هجمات النقرس الحاد قد لا تحدث التوهجات اللاحقة لأشهر أو سنوات وإن لم تتم معالجتها فإنها بمرور الوقت يمكن أن تستمر لفترة أطول وتحدث بشكل متكرر.

النقرس المزمن

النقرس المزمن هو أكثر أنواع النقرس قد يحدث ضرر دائم في المفاصل والكلى يمكن للمريض أن يعاني من التهاب المفاصل المزمن وأن يصاب بتورم نتيجة لوجود كتل كبيرة من بلورات البول في المناطق الأكثر برودة في الجسم مثل مفاصل الأصابع.

أسباب الإصابة بالنقرس

يحدث النقرس بسبب زيادة حمض اليوريك في الدم، حيث يذوب حمض اليوريك في الدم ويخرج من الجسم في البول عن طريق الكلى، فى حاله زيادة إنتاج الكثير من حمض اليوريك أو إذا لم يتم إفراز كمية كافية منه فيمكنه تكوين بلورات تشبه الإبرة تؤدي إلى التهاب وألم في المفاصل والأنسجة المحيطة.