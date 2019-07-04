شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الإفراط فى تناول الموز زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموز يعد من الفواكه التي لها جماهير وعشاق كثيرون، فهو مميز وذو طعم مثير، ولذا فتناوله يعد من الأشياء الجيدة في يومك، ولكن هل تعلم أن الإسراف في تناولك للموز يعرضك للعديد من الأضرار علي الصحة العامة، ولذا يجب عليك قراءة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر وذلك وفقًا لموقع "healthline".

​اضرار الإفراط فى تناول الموز

أي شيء يقوم الشخص بالإسراف في تناوله يعرضه للإصابة ببعض المشاكل الصحية، ولذا فتناولك للموز مع الإسراف في تناوله يتسبب في بعض المضاعفات، ومنها التالي:

-الشعور والإصابة بالصداع الشديد، وهذا الأمر يرجع إلى احتواء الموز علي الأحماض الأمينية التي تساعد في توسيع الأوعية الدموية وزيادة الدم الذي يصل إلى المخ، ما يتسبب في زيادة الشعور والإصابة بالصداع الشديد.

-بالرغم من أن الموز يعد من الأطعمة التي تزيد من شعورك بالسعادة، إلا أن الإكثار في تناوله يتسبب في الشعور والرغبة بالنوم لأنه يتسبب في إفراز مادة تريبتوفان التي تساعد علي شعورك في النوم بشكل كبير، ولذا فتناولك له ينصح أن يكون قبل النوم.

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-يتسبب في ارتخاء العضلات في الجسم، وذلك يرجع إلى احتوائه على المغنسيوم الذي يساهم بشكل كبير في الشعور بالارتخاء.

-جميعنا نعلم جيدًا أن الموز يحتوي علي نسبة جيدة من عنصر البوتاسيوم، وأيضًا نعلم أن زيادة نسبة البوتاسيوم في الدم يتسبب في التعرض لبعض الاضطرابات في القلب، ولذا فالإسراف في تناول الموز يتسبب في التعرض والاصابة بالساكتات القلبية، ولذا علي مرضي القلب بشكل خاص عدم الاسراف والإفراط في الموز.

-يحتوي الموز علي سعرات حرارية عالية، وهذا هو السبب في التعرض لزيادة الوزن بشكل ملحوظ في حالة الإسراف في تناولك له.