8 نصائح تحميك من "التهابات الصيف"

تجنّب ممارسة التمارين الرياضيّة قبل النوم

يزداد ظهور الالتهابات خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، بسبب احتكاك الجلد في بعض المناطق مثل ثنايا الجلد وتحت الإبط وبين الفخذين أو تحت الثديين لدى الإناث.

وحذَّرت الدكتورة ندى حامد أخصائية النساء والتوليد في مصر، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية خلال الصيف؛ لأنّها تساعد على الإصابة بالالتهابات.

وقالت: "المضادات الحيوية لا تقضي فقط على البكتيريا الضارة، بل أيضاً على البكتيريا النافعة التي تقي من تشكّل الالتهابات".





وأضافت ندى حامد: "استخدام مضادات الالتهاب الحديثة كالتي تُستعمل لمعالجة التهاب المثانة من أخطر المضادات التي تزيد من الالتهابات خصوصاً المهبلية، وكذلك تناول منشطات الستيرويد ومانع الحمل قد يرفع من درجة هذه الخطورة".

ونصحت النساء اللاتي يعانين من التهابات مهبلية مستمرة بضرورة استشارة الطبيب حول الأدوية التي يمكن تناولها لإيجاد البديل المناسب.

وقدّمت أخصائية النساء والتوليد عدداً من النصائح للحماية من الالتهابات التي تزيد حدتها خلال فصل الصيف، نتيجة الحرّ والتعرّق الشديد وهي:

1- النظافة الشخصية





النظافة الشخصيّة والصحيّة أمر مهم للوقاية من الالتهابات، فالحفاظ على جسد نظيف يمنحك رائحة زكيّة، إضافة إلى حمايتك من الالتهابات الناتجة عن العرق.

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2- جفاف الجسد





تحدث الالتهابات غالباً في المناطق الرطبة؛ لذا عليك تجفيف المناطق الرطبة مباشرةً بعد الاستحمام أو التنظيف.

3- الملابس المناسبة





نوعية الملابس لها دور في خطر الالتهابات، لذا يجب الحرص على ارتداء الملابس غير الصناعيّة كالداخليّة القطنيّة والحريريّة التي تمتص الرطوبة وتحافظ على جفاف الجسد، بينما تحتفظ المصنوعة من النايلون بالرطوبة مما يزيد من الالتهابات.

كما يجب تغيير الملابس باستمرار خصوصاً الثياب المبللة بالعرق، أو المنشفة الرطبة، مع ارتداء أخرى جافة مباشرةً، وتغيير الملابس الداخليّة باستمرار، بغية تجنّب الرطوبة أو البلل.

نصائح عامة

4- إحدى مهمات جهاز المناعة تتمثّل في السيطرة على الالتهابات، وعند عدم نيْل قسطٍ كافٍ من النوم، يُصاب جهاز المناعة بخلل وظيفي، لذا احرص على اتباع نظام محدّد في ذلك.

5- تجنّب ممارسة التمارين الرياضيّة والكافيين قبيْل النوم، وتناول آخر وجبة كبيرة قبل الخلود إلى السبات بـ3 ساعات.

6- هنالك أمراض مثبطة لعمل جهاز المناعة، مثل السكري والإيدز، التي تزيد من خطر الالتهابات، لذا إن كنت تعاني من مرض السكري فيجب مراقبته والتحكم به.

7- الحمية الغذائيّة تساعد على الوقاية من الالتهابات، واللبن يدعم الجسم في الوقاية منها.

8- الحدّ من تناول السكر، فهناك دليل قوي على تأثيره ودوره في تزايد الالتهابات.