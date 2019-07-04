تظاهُر النساء المستمر بهزة الجماع يدل على الخيانة

كشفت دراسة حديثة أن التظاهر المستمر والمتكرر بهزة الجماع لدى المرأة أثناء العلاقة الجنسية، يدل على أنها تخون شريك حياتها، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من أن الدراسة مثيرة للانتباه فإنها لا تربط بين النساء اللاتي تقل عندها هزة الجماع، وعدد مرات خيانة الطرف الآخر، فهي ببساطة ترجح احتمالية الخيانة في حالة التظاهر المستمر بهزة الجماع.

واستعان الباحثون القائمون على الدراسة بمجموعة تضم 138 فتاة و121 شابا من طلاب الجامعات الذين مارسوا علاقات جنسية، ثم خضعت الفتيات لأسئلة حول قوة وعدد هزات الجماع التي وصلن لها، بينما خضع الشباب لأسئلة حول عدد المرات التي وصلت فيها صديقاتهم إلى هزة الجماع.

كما سأل الباحثون أيضًا جميع المشاركين في الدراسة عن مرات الخيانة التي مارسوها على الطرف الآخر، وعن احتمالات الخيانة في المستقبل.

وقال مؤلف الدراسة التي تحمل اسم " تطور هزة الجماع لدى المرأة" إن التظاهر بهزة الجماع لدى المرأة مرتبط بالخيانة الجنسية فضلاً عن الشعور المستمر بعدم الرضا عن العلاقة لدى الذكور.

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بمعنى آخر، التظاهر بهزات الجماع يعكس احتمالات عدم إخلاص المرأة في العلاقة مع الطرف الآخر، بشكل أكبر من هزات الجماع الحقيقية.

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