شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص اليود فى جسمك منها تورم الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليود من المعادن الضرورية التى يحتاجها الجسم، وهو مهم لصنع هرمونات الغدة الدرقية وبالتالى نقصه يؤثر على وظائف الجسم، ويوجد فى بعض الأطعمة مثل: الأعشاب البحرية والسلمون والأسماك والسبانخ وملح الطعام المعالج باليود، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص اليود، وفقًا لموقع Medical news today.



نقص اليود

اعراض نقص اليود

وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، يعاني حوالي ثلث الأشخاص من نقص اليود، وفيما يلي 11 علامة تشير إلى أن الشخص قد يعاني من نقص اليود.

زيادة الوزن بدون سبب

من أكثر العلامات لنقص اليود هي زيادة الوزن بدون سبب، فعندما يكون الشخص لديه عملية التمثيل الغذائى "الأيض" صحية، فإن الجسم يحرق السعرات الحرارية لمنحه الطاقة التى يحتاجها، ولكن نقص هرمونات الغدة الدرقية، بسبب نقص اليود يبطء عملية التمثيل الغذائي للشخص وبالتالى قد يسبب زيادة الوزن بدون سبب.



اعراض نقص اليود منها التعب

الشعور بالضعف

عندما يعاني الشخص من نقص اليود، فقد يشعر بالضعف العام، ويكون لديه طاقة أقل من غيره من الناس، حيث إن الغدة الدرقية تبطئ معدل التمثيل الغذائي للشخص، وهذا يعني أنها تحرق سعرات حرارية أقل للطاقة، وبالتالى تقل الطاقة والعضلات لا تعمل بكفاءة، وهذا يجعل الشخص يشعر بالضعف.

الشعور بالتعب

التعب غير المبرر قد يكون أحد أعراض نقص اليود، انخفاض معدل الأيض يجعل الشخص يشعر بالتعب لذلك، الشعور بالتعب هو علامة أخرى على نقص اليود.

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اعراض نقص اليود منها تساقط الشعر

تساقط الشعر

تساقط الشعر هو علامة أخرى محتملة على أن الشخص قد يعاني من نقص اليود، حيث إن هرمونات الغدة الدرقية تدعم وتجدد بصيلات الشعر، فعندما يعاني الشخص من قصور الغدة الدرقية، فإن النقص في هرمونات الغدة الدرقية يعني توقف البصيلات عن التجدد.

جفاف الجلد

قد يكون وجود جلد جاف متقشر علامة على قصور الغدة الدرقية، لأنه يمكن أن يكون نتيجة لنقص اليود، وهرمونات الغدة الدرقية تساعد الخلايا في التجدد، قد يؤدي نقص هذه الهرمونات إلى تكوّن خلايا الجلد الميتة، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى جفاف الجلد.

الشعور بالبرد والقشعريرة

نقص اليود يسبب نقص هرمونات الغدة الدرقية، وجود عدد أقل من هرمونات الغدة الدرقية يؤدي إلى تباطؤ معدل التمثيل الغذائي للشخص، مع تباطؤ عملية الأيض، ينتج الشخص طاقة أقل، والطاقة تعطي الجسم الدفء، ونقصها يعني أن الشخص أكثر عرضة للإصابة بالبرد.

بطء معدل ضربات القلب

وجود نقص في اليود قد يجعل قلب الشخص ينبض ببطء أكثر، عندما يتباطأ معدل ضربات القلب، فقد يشعر بالدوار أو المرض.



اليود والأطعمة الغنية به

تورم الرقبة

إذا كان الشخص يعاني من نقص في اليود، فقد تصبح الرقبة منتفخة، وذلك لأن الغدة الدرقية، التي تقع في رقبتهم، أصبحت متضخمة، فعندما لا تحصل الغدة الدرقية على كمية كافية من اليود، فتحاول امتصاص المزيد من الدم، هذا يتسبب في تضخم الغدة الدرقية ما يجعل الرقبة تظهر منتفخة.