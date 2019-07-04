شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الحساسية الغذائية الأكثر شيوعًا.. البيض والفول السودانى منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحساسية الغذائية هى رد فعل بسيط على الجهاز المناعى الذى يحدث بعد تناول نوع معين من الطعام، ومع ذلك قد نتجاهل بعض العلامات التى تربط بتناول أنواع معينة من الطعام الذى يسبب الحساسية.

غالبًا ما تشمل بعض أعراض الحساسية الغذائية وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" ما يلى:

حكة فى الجلد.

إسهال.

ظهور حب الشباب.

الصداع.

الإكزيما.

ألم المعدة.

السعال.

مخاط بالحلق.

آلام الجسم.

قشعريرة.



حساسية الفول السودانى

بعض الحساسية الغذائية الأكثر شيوعًاالبيض

السبب الأكثر شيوعًا لحساسية الغذاء عند الأطفال هو البيض، ومع ذلك فإن حساسية البيض ليست مزمنة للغاية، ويمكن للأطفال التكييف معها بسهولة، ولكن إذا كان تظهر على الطفل أى من الأعراض التالية، فمن الأفضل إبعاده عن تناول البيض وهى"

ألم المعدة.

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طفح جلدي.

مشاكل فى الجهاز الهضمى (إسهال أو إمساك).

تحدث حساسية البيض بسبب بروتين موجود فى البيض، والذى قد يلائم بعض الأطفال ولكنه قد لا يناسب الآخرين، ومع ذلك هذا لا يعنى أنه يجب عليك تجنب جميع الأطعمة المرتبطة بالبيض.

الفول السوداني

تعتبر حساسية الفول السودانى شائعة لدى الكثير، ولكنها تؤدى إلى بعض ردود الفعل القاسية على الجلد، وبرغم عدم معرفة السبب الذى يحدث رد الفعل التحسسى، لكن السبب الأكبر قد يكون بسبب الوراثة.