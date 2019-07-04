للحوامل.. أوضاع نوم خاطئة تعرض صحتك والجنين للخطر.. احذريها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فترة الحمل خاصة فى الشهور الأخيرة منه تسعى السيدات لمعرفة أوضاع النوم الصحيحة حتى لا تعرض صحتها أو صحة جنينها للخطر، لأنها مع مرور فترة الحمل تعانى من صعوبة فى النوم بسبب زيادة نمو الجنين وضغطه على جسم الأم، حسبما ذكر موقع "webmed".أوضاع نوم خاطئة أثناء الحمل
عدم النوم على البطن
يعتبر النوم على البطن من الأوضاع الخاطئة التى يجب على الحامل الابتعاد عنها، وخاصة بعد إتمام الشهر التالت لأن حجم الجنين قد بدأ فى الكبر وبذلك قد تعرضى صحتك وصحة الجنين لمخاطر صحية.عدم النوم على الظهر
يجب الابتعاد عن النوم على الظهر، خاصة فى الشهور الأخيرة لكبر حجم البطن لأنه قد يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، أو الإصابة بآلام فى الظهر، أو ضيق فى التنفس، كما أن هذا الوضع يقوم بالضغط على الجهاز الهضمى.
عند النوم خلال فترات الحمل تشعر الأم بعد الراحة ما يجعلها تبحث عن الأوضاع المريحة لذلك تقوم أثناء النوم برفع قدميها لأعلى ما قد يعرضها للإصابة بمرض السكرى أو فقدان عضلات الجسم، كما أنه يعرض صحة الجنين إلى مخاطر صحية شديدة.
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