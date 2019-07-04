شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تضيق العمود الفقرى وأسباب حدوثه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضيق العمود الفقرى من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب الكثير من الأشخاص، ويحدث عندما تضيق المسافات بين العظام التي تشكل الحبل الشوكي (الفقرات)، هذا يمكن أن يضغط على تلك العظام وعلى الأعصاب التي تمتد من العمود الفقري إلى ذراعيك وساقيك، يحدث ذلك في أغلب الأحيان في أسفل الظهر أو الرقبة، وفقاً لما ذكره موقع webmd.



اسباب تضيق العمود الفقرى

اعراض تضيق العمود الفقرى

قد لا تلاحظ أي أعراض عند إصابتك بتضيق العمود الفقرى، لكن إذا تسبب التضيق ضغطًا على الحبل الشوكي أو جذور الأعصاب، فقد يكون لديك خدر وضعف وتشنج وألم في ذراعيك وساقيك، وفي الحالات الأكثر شدة، قد تواجه مشكلة في الأمعاء أو المثانة.

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أسباب تضيق العمود الفقرىشيخوخة العمود الفقرى

قد تصبح الأربطة (الحبال التي تربط العمود الفقري معًا) أكثر سمكًا وأصعب مع تقدم العمر، كما قد تكبر العظام والمفاصل أيضًا، وقد يؤدي ذلك إلى تضيق المسافات بين الفقرات والتهاب المفاصل، وهو أكثر شيوعًا عندما تتقدم في العمر ويمكن أن يزداد الأمر سوءاً.

مرض الديسك

يمكن أن تضغط عدة أشياء على الحبل الشوكي والأعصاب،على سبيل المثال ، إذا كان لديك مرض الديسك ، فإن "الأقراص" التي تفصل فقراتك يمكن أن تتصدع وتنخفض.

أسباب أخرى

يمكن أن تنمو الأورام أيضًا في العمود الفقري ، أو يمكن أن تؤدي الإصابة المفاجئة إلى تغيير العمود الفقري أو إنشاء شظايا عظمية هناك.