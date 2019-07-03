تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لازانيا بالخضار

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
250 x جرام مشروم (مقطع إلى شرائح)
200 x جرام جبنة (مشكلة مبشورة (جودة، شيدر، ايدام، موتزاريلا))
6 x عدد شريحة لازنيا
4 x معلقة كبيرة دقيق
3 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع إلى مكعبات صغيرة)
2 x معلقة كبيرة زبدة
2 x لتر صلصة طماطم
2 x عدد بطاطس (مقشرة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة)
2 x معلقة كبيرة زيت ذرة
1 x رشة جوزة الطيب
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x لتر حليب كامل الدسم
الخطوات
لعمل الحشو : هنضع صلصة الطماطم على نار هادئة الحرارة لتغلي برفق، وتُضاف البطاطس و بعدين نسيب الخليط يغلي برفق لمدة 10 دقائق قبل إضافة المشروم والفلفل.
بعد كده هنذوب الزبدة مع الزيت في قدر على نار متوسطة الحرارة، و نضيف الدقيق ويُقلب ليُطهى، ثم يُضاف الحليب مع الخفق طوال الوقت.
ونسيب الخليط ليغلي برفق على نار منخفضة الحرارة حتى يصبح سميكاً ثم يُرفع عن النار، و بعدين نضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب.
تُجهز صينية خبز مستطيلة، وتوضع طبقة من صلصة الطماطم في القاع، و بعدين نضع البشاميل على الوجه وبعض الجبنة.
و دلوقتى هنضع 3 شريحة لازانيا بجانب بعضها البعض، و بعدين نضع طبقة وافرة من صلصة الخضروات و الطماطم، و بعدين نضع صلصة البشاميل على الوجه والجبنة.
بعد كده نضع 3 شرائح تالية على الوجه، ثم توضع صلصة البشاميل والجبنة على الوجه.
توضع الصينية في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة ثم تقدم بألف هنا وشفا.
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