اللبان المر لعلاج "الكحة"

يعد اللبان الدكر من الأشياء التي لا بعرف الكثير فوائدها، ولذلك نصح الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بتناول اللبان الدكر خاصةً لمن يعاني من" الكحة "، يمكنك تنفيذها في المنزل من خلال نقع معلقة كبيرة من اللبان المر في كوب من الماء طوال الليل، ثم يقلب ويصفي ويشرب علي الريق بمدة أسبوع.

وأضاف استشاري السمنة و التغذية العلاجية ، ان اللبان المر يساعد علي تنشيط الجهاز الهضمي و،مدر للبول، ومنشط للرحم، وطارد للرياح، ومن أهم فوائد اللبان المر:

1-يكافح الشيخوخة.

2- يقلل من عرقلة وتأخر الحيض ويؤخر انقطاع الطمث.

3-يقوي جهاز المناعة.

4- يخفف السعال ويزيل البلغم.

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5-يقلل من التوتر و يساعد علي تحسين المزاج.

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