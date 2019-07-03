طريقة إعداد وتحضير شوفان بالعسل والفواكة للفطور



مقادير

- الشوفان : نصف كوب

- حليب : كوب

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- البلوبري : ملعقة كبيرة (طازج)

- الفراولة : 3 حبات (مقطعة)

- الموز : 1 حبة (صغير الحجم / مقطع) طريقة تحضير ضعي الحليب في قدر على نار متوسطة.

أضيفي الشوفان والقرفة وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يطرى الشوفان ويتشرب الحليب.

ازيلي القدر عن النار وضعي الشوفان في طبق.

وزعي العسل والموز والبلوبيري والفراولة وقدميه ساخناً أو دافئاً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كوكيز الموز بالشوفان الصحي للرجيم طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت

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