تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالزعتر والجبنة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 x معلقة كبيرة زعتر (ورق)

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة جبنة (المراعي أو بوك)

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x عدد بصلة (صغيرة مقطعة)

1 x كيس مكرونة (اسباجتى)

1 x معلقة صغيرة شبت الخطوات

نقوم بسلق المكرونة مع قليل من الزيت، ثم نحضر حلة ونقوم بوضع قليل من الزيت ونقوم بإضافة البصل حتى تذبل ثم نضيف الزعتر والجبن والملح والشبت ونقلب قليلاً.

ثم نضيف المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها من ماء السلق ونقلب جيداً ونتركها قليلاً على نار هادئة.

نقوم بإحضار طبق ونضع فيه خليط المكرونة ونزينة بقليل من الشبت ويقدم. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير بطاطس محشية بالدجاج والجبنة طريقة إعداد وتحضير طاجن سجق بالجبنة

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