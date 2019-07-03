طريقة إعداد وتحضير كيكة جوز الهند بالسميد

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- للتقديم : القشطة : حسب الرغبة

العسل : حسب الرغبة - سكر : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 2 حبة

- حليب جوز الهند : علبة

- زيت جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة

- جوز الهند : 2 كوب (مبشور)

- دقيق : ثلاث أرباع الكوب (لكل الاستعمالات)

- سميد ناعم : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة طريقة تحضير 1- ضعي في وعاء السكر والبيضتين. اخفقي جيداً بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على مزيج ناعم. 2- أضيفي الزيت، البايكنغ باورد والملح واخفقي من جديد. 3- زيدي الحليب، جوز الهند، الدقيق والسميد. 4- اخلطي المكوّنات حتى تتداخل. Advertisements 5- ادهني صينية مربّعة بالقليل من زيت جوز الهند. 6- حمّي الفرن على حرارة 170 درجة مئوية. 7- اسكبي مزيج الكيكة في الصينية. 8- أدخلي الكيكة إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج ثمّ اتركيها على حرارة الغرفة لتبرد. 9- قطّعي الكيكة وقدّميها في أطباق مع القليل من القشطة والعسل على الوجه. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كوكيز الموز بالشوفان الصحي للرجيم طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت

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