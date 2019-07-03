طريقة إعداد وتحضير شرائح الشوفان بالكاراميل والزنجبيل



مقادير

- دقيق : ثلاث أرباع الكوب (أو 135 غ، الكامل، للقاعدة)

- الشوفان : كوب (أو 100 غ، الملفوف، للقاعدة)

- لبّ جوز الهند النيء : نصف كوب (أو 45 غ، للقاعدة)

- السكر الأسمر : ربع كوب (أو 50 غ، المُعلّب جيّداً، للقاعدة)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف (للقاعدة)

- الزبدة : 150 غراماً (غير المملحة، للقاعدة)

- قطر : ملعقة كبيرة (أو 25 غ من القطر الذهبي، للقاعدة)

- حليب نستله المكثف المحلى : علبة (أو 405 غ، خالي الدسم، للتغليفة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (أو 15 غ، غير المملحة، للتغليفة)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (أو 5 غ، المبشور٬ المطحون، للتغليفة)

طريقة تحضير

1. يمزج الدقيق مع رقائق الشوفان والسكر الأسمر والبايكنغ باودر في وعاء دائري. تُذوّب الزبدة مع القطر ويُحرّك المزيج مع المكوّنات الجافّة. يُرصّ المزيج في صينية مسطّحة بقياس 18 سم × 27 سم ومغطّاة بورق الخبز. يُخبز في فرن محمّى على حرارة 180 درجة مئوية لمدّة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى يصبح متماسكاً ويتحوّل لونه إلى ذهبي فاتح.

2. تُحضّر الحشوة عبر مزج حليب نستله المكثّف المحلّى خالي الدسم مع الزبدة والزنجبيل المطحون في مقلاة ذات قاعدة ثقيلة. يُطهى المزيج على حرارة معتدلة ويُحرّك باستمرار لمدّة 4 إلى 6 دقائق حتى يصبح سميكاً وذهبياً.

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3. يُدهن مزيج الكاراميل بتجانس على القاعدة المطهوّة. عندما يبرد، يُسكب ببطء وتجانس ويقطع.

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