تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة على الطريقة الإيطالية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 350 x جرام زبدة

2 x كوب خس

2 x عدد مكعب مرقة دجاج

1 x كيس مكرونة سباجتى

1 x علبة مشروم

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x رشة قرفة الخطوات

نقوم بسلق المكرونة ونضيف قليل من الزيت فقط بدون ملح فى ماء السلق ثم تصفى و نتركها جانباً.

نحضر حلة ونسيح الزبدة و ونضيف الكريمة حتى تخثر، ثم نضيف مكعبات مرقة الدجاج و رشة القرفة وعلبة المشروم ونقلب جيدا.

ثم نقوم بإضافة المكرونة على الخليط ونقلب بإستمرار، ثم نضيف الخس ونقلب جيداً ونتركها لمدة 5 دقائق، ثم تقدم. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر

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