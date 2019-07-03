طريقة إعداد وتحضير شوربة شوفان بالحليب



مقادير

- مرق خضار : 5 اكواب

- حليب بودرة : 6 ملاعق كبيرة

- الشوفان : نصف كوب

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير 1. سخّني الزيت في قدرٍ على النار ثمّ أضيفي الثوم والبصل. 2. قلّبي المكونات لخمس دقائق ثمّ أضيفي المرق، الحليب، الشوفان. 3. حرّكي المكونات جيّداً حتى تجانسها ثمّ نكّهي بالملح والفلفل. Advertisements 4. غطّي القدر واتركي الحساء على نار هادئة. 5. اطحني الحساء في الخلاط الكهربائي ثمّ سخّنيه وقدّميه. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كوكيز الموز بالشوفان الصحي للرجيم طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت

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