طريقة إعداد وتحضير شوفان مع زبدة الفول السوداني لفطور صحي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- الماء : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- زبدة الفول السوداني : 2 ملعقة كبيرة

- الشوفان : كوب

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- التفاح : 1 حبة (صغير الحجم / مقطع شرائح)

- التوت الأزرق : ربع كوب (طازج)

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طريقة تحضير 1. اخلطي الماء مع الملح في قدر على نار متوسطة حتى يغلي. 2. أضيفي الشوفان واتركي الخليط لمدة 5 دقائق على نار متوسطة مع التحريك من حين لآخر. 3. ضعي الشوفان في طبق. 4. أضيفي زبدة الفول السوداني والقرفة وحركي المزيج حتى يتجانس. Advertisements 5. وزعي العسل والتفاح والتوت الأزرق فوق الطبق وقدميه ساخناً أو دافئاً حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كوكيز الموز بالشوفان الصحي للرجيم طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت

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