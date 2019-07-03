طريقة إعداد وتحضير الخبز البلدي المنزلي



مقادير

- طحين : كوب (أسمر)

- طحين : كوب (أبيض)

- القمح : نصف كوب (نخالة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة صغيرة

- خميرة : ملعقة صغيرة

- ماء فاتر : كوب ونصف (للعجن)

طريقة تحضير

اخلطي الخميرة مع ثلاثة أرباع كوب ماء فاتر في طبق واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تفور.

اخلطي الطحين الأسمر والنخالة والطحين الأبيض والملح في وعاء كبير.

أضيفي مزيج الخميرة والماء والزيت وابدأي بالعجن حتى تتماسك العجينة.

أضيفي باقي كمية الماء بالتدريج مع العجن جيداً حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.

ادهني طبق بالقليل من الزيت وضعي العجين فيه وغطيه واتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها.

قطعي العجين إلى كرات متساوية وافردي كل كرة على سطح مرشوش طحين بواسطة الشوبك لسماكة متوسطة.

ضعي دوائر العجين المفرودة في صينية مدهونة زيت لمدة 30 دقيقة مغطاة بمنشفة مطبخ.

اخبزي العجين في صينية واسعة بالفرن على حرارة 250 درجة لمدة 12 دقيقة حتى تنضج وتنتفخ مع الحرص على وضع الصينية في الطبقة السفلية من الفرن.

ازيلي الخبز من الفرن وقدميه ساخناً.

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