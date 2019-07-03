طريقة إعداد وتحضير الخبز الإيطالي بالطماطم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- ماء دافئ : كوب وثلاثة ارباع الكوب (للعجينة)

- خميرة : ملعقتان صغيرتان ونصف (خميرة فورية / للعجينة)

- سكر : ملعقة كبيرة (للعجينة)

- طحين : 5 اكواب (للعجينة)

- ملح : ملعقة كبيرة (للعجينة)

- زيت الزيتون : ثلاث أرباع الكوب (للعجينة)

- صلصة مارينارا الجاهزة : كوب (للحشوة)

- جبن البارميزان : كوب (مبشور / للحشوة)

- زيتون أسود : نصف كوب (مقطع / للحشوة)

- صنوبر : نصف كوب (محمص / للحشوة)

طريقة تحضير 1. اخلطي الماء الدافئ والخميرة والسكر في وعاء صغير واتركيها حتى تبدأ الفقاعات بالظهور لمدة 15 دقيقة. 2. جهزي الفرن وسخنيه على درجة حرارة 425. 3. في وعاء العجانة الكهربائية ضعي الطحين والملح و ½ كوب من زيت الزيتون وأضيفي خليط الخميرة والماء وشغلي العجانة واعجني حتى تتكون عجينة متماسكة (اعجني لمدة 5 دقائق على سرعة متوسطة). 4. انقلي العجينة إلى وعاء نظيف واعجني باليد. 5. ادهني وعاء بزيت زيتون وضعي العجينة فيه وغطيها بورق البلاستيك وضعيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. 6. ادهني صينية الفرن بكمية كوب زيت الزيتون المتبقي ومدي العجينة فوق الزيت باليد واصنعي حفر في العجينة بأصابع اليد. Advertisements 7. ضعي الصينية في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها (تقريبا لمدة ساعة). 8. وزعي الملح فوق العجين ثم باقي كمية زيت الزيتون وصوص المارينارا والزيتون والجبن والصنوبر. 9. أدخلي الصينية للفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج ثم أخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق ثم قطعيها وقدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضيركيك الشوكولاتة بدون طحين طريقة إعداد وتحضير سمكة حرة بالطحينة

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