رغيف الخبز مع الجبن والجوز لرجيم مثالي



مقادير

- جبن البارميزان : 60 غراماً

- دقيق : 350 غراماً (ذاتيّ الاختمار)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- بهار : ربع ملعقة صغيرة (البهار الحارّ)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- جبنة شيدر : 125 غراماً (مُقطّعة إلى مكعبات صغيرة)

- الجوز : 60 غراماً (مفروم)

- بصل الربيع : 4 حبات (مُقلّمً ومفروم)

- حليب : 250 ملليلتراً (كامل الدسم)

- البيض : 1 حبة

- الكريما الحامضة : 170 ميلليليتر (جاهزة)

- مريمية : أوراق (من 6 إلى 10 حبّات / اختياري)

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان (لدهن صينيّة الخبز)

طريقة تحضير

1. يُسخّن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

2. تُبطّن صينيّة الخبز بالزبدة، ويوزّع بشر الـ"بارميزان" في قعرها وجوانبها.

3. يُخلط، في وعاء، كلّ من: الدقيق و الـ"بايكينغ باودر" والبهار الحارّ والملح والفلفل الأسود وجبن الـ"تشدر" والجوز وبصل الربيع، معًا.

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4. يُخلط، في وعاءٍ ثانٍ، كلّ من الحليب والبيض والكريما الحامضة، معًا. ثم، تُنقل المكوّنات السائلة إلى وعاء المكوّنات الجامدة، وتُحرّك المكوّنات جيّدًا، وذلك حتى يتشكّل خليط متجانس. ثم، تخلط أوراق الميرمية (في حال استخدامها)، مع هذا الخليط. ويُوزّع الخليط برفق، بواسطة الملعقة، في صينيّة الخبز، ويوزّع الكم المتبقّي من جبن الـ"بارميزان" المبشور على الوجه.

5. تُخبز الصينيّة في الفرن، لمدّة تراوح بين 50 و55 دقيقة. وعند وخز الخبز بالشوكة، وفي حال خرجت الأخيرة نظيفةً، تُبرّد الصينيّة لخمس دقائق، ثم يُقلب الخبز على رفٍّ ليبرد. وُيقدّم مع السلطة.

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