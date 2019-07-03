تعرف على الأطعمة التي تزيد الخصوبة عند الرجال

كشفت دراسة علمية حديثة عن الأطعمة التي تزيد الخصوبة عند الرجال، وتساهم في رفع احتمالات الإنجاب لديهم، وأوصت الدراسة بتناول هذه الأطعمة للراغبين بزيادة الخصوبة.

أطعمة تزيد الخصوبة

وأشارت الدراسة إلى أن تناول كمية تعادل قبضة الكف يومياً من اللوز والجوز والبندق تؤدي إلى زيادة الخصوبة عند الرجال بشكل كبير وتزيد من قدرتهم على الإنجاب.

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وأكد العلماء أن تناول هذه الأنواع الثلاث من المكسرات لمدة 14 أسبوعاً بشكل يومي من قبل الرجال، يجعل الحيوانات المنوية لديهم أكثر قابلية للحياة، وأكثر قدرة على الوصول إلى البويضات، وبالتالي تزيد من القدره على الإنجاب.

تدنٍّ في مستويات الخصوبة

نتائج هذه الدراسة جاءت في الوقت الذي يعاني فيه الرجال بمختلف أنحاء العالم، لاسيما في الغرب من تدنٍّ في مستويات الخصوبة والقدرة على الإنجاب، وذلك نتيجة التلوث والتدخين واخلال النظام الغذائي في العصر الحديث.

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وتشير إحصاءات جديدة إلى أن عائلة من بين كل 7 عائلات يعانون من مصاعب في الحمل والإنجاب، ومن 40% إلى 50% من حالات العقم في العالم يكون سببها الرجال.

فوائد المكسرات للخصوبة

وقد قسم العلماء 119 عينة من الرجال "بين 18 و35 عاماً" إلى مجموعتين، وأضيف 60 غراماً من المكسرات للطعام اليومي للمجموعة الأولى، ولم يتم تغيير النظام الغذائي للمجموعة الثانية.

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وبإجراء مقارنة بين المجموعتين، وجد العلماء ارتفاع إنتاج الحيوانات المنوية بنسبة 14% للرجال الذين أضافوا المكسرات والتسالي إلى نظامهم الغذائي اليومي، وزادت الحيوانات المنوية القابلة للحياة لديهم بنسبة 4%، بالإضافة إلى زيادة 6% من قدرة الحيوانات المنوية على الحركة.

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وخلص العلماء إلى النتيجة المهمة التي تؤكد أن إضافة هذه المكسرات الى النظام الغذائي اليومي للرجال تؤدي إلى زيادة الخصوبة لديهم، وتقلل من احتمالات تعرضهم للعقم.

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