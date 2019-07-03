طريقة إعداد وتحضير الخبز الفرنسي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- طحين : 1 كيلو

- الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة كبيرة

- ماء فاتر : 2 كوب (أو بحسب الحاجة) طريقة تحضير انخلي الدقيق جيداً حتى تتخلصي من أي كتل موجودة فيه. أضيفي الملح والخميرة للدقيق وحركي جيداً حتى تتداخل المكونات. صبي الماء الفاتر مع التحريك المستمر باستخدام ملعقة. اتركي المكونات في الثلاجة مدة ليلة كاملة. ادهني صينية الفرن بالزبدة ورشة من الطحين. Advertisements 1. حمّي الفرن على درجة حرارة 220. 2. شكلي العجينة بالشكل الدائري حتى الانتهاء من الكمية. 3. أدخلي الصينية للفرن المحمى مدة 15 دقيقة حتى يحمر قعر الخبز، ثم ضعي الصينية على الشواية حتى يحمر وجهها. 4. اتركي الخبز حتى يبرد ثمّ قدميه. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير متبل باذنجان بدون طحينة للرجيم طريقة إعداد وتحضير متبل الكوسا بالطحينة

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