طريقة إعداد وتحضير الخبز التركي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- طحين : 4 أكواب ونصف

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : نصف كوب

- الزيت النباتي : ربع كوب

- خميرة : 3 ملاعق صغيرة (فورية)

- ملح : ملعقة كبيرة

- الماء : كوب

- حبّ البركة : ملعقتان كبيرتان

- السمسم : ملعقتان كبيرتان

- صفار البيض : 1 حبة (مخفوق مع ملعقة صغيرة خل) طريقة تحضير 1. سخني الماء مع الحليب في قدر حتى يصبح دافئ جدا وليس مغلي. 2. ضعي الطحين والملح والزيت والخميرة في العجانة وصبي فوق المواد خليط الماء والحليب الدافئ. 3. شغلي العجانة على سرعة بطئية. 4. يمكنك استخدام اليد في العجن في حال عدم توفر العجانة. 5. جمعي العجين وضعيه في وعاء مدهون بالقليل من الزيت وغطيه بورق البلاستيك واتركيها في مكان دافئ مدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. Advertisements 6. اصنعي كرات كبيرة من العجين وافرديها بحجم الصينية (ممكن عمل 3 صواني) واتركيها لمدة مغطاة بعد الفرد في الصينية لمدة 15 دقيقة لترتاح. 7. ادهني وجه العجين بصفار البيض وانثري السمسم وحبة البركة ثم حززي دون أن تقطعي العجين بالسكين لعمل حزوز بسيطة واتركيها مدة 5 دقائق حتى ترتاح. 8. أدخلي الصينية الفرن على حرارة 190 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتتحمر. 9. قدميها ساخنة أو دافئة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير متبل باذنجان بدون طحينة للرجيم طريقة إعداد وتحضير متبل الكوسا بالطحينة

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