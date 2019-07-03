شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. مما تتكون الدهون بالجسم وأهم وظائف تقوم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتألف الدهون بشكل رئيسى من الهيدروكربونات، ونسب منخفضة للغاية من الكربون، حيث تتحكم فى وظائف الخلايا الحية بشكل كبير.

وفقًا لتقرير موقع "About"، فإن الدهون لديها هياكل ووظائف متنوعة، وتشمل المجموعات الدهنية الرئيسية " الدهون ، الدهون الفوسفاتية ، الدهون المنشطة ".

يمكن أن تكون الدهون سائلة أو صلبة فى درجة حرارة الغرفة، وتصنَف تلك الموجودة فى شكل سائل على أنها زيوت، بينما تسمى تلك الموجودة فى صورة صلبة بالدهون، تخدم الدهون أغراضاً مختلفة مفيدة فى الجسم، مثل تخزين الطاقة، وعزل الجسم وحماية الأعضاء.

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تتكون الدهون الفوسفاتية من جزيء قطبى ومجموعة فوسفات ووحدة جلسرين وأحماض دهنية، وتم العثورعليها فى أغشية الخلايا، بينما تشمل الدهون المنشطة "الكولسترول والكورتيزون والهرمونات الجنسية".



مما تتكون الدهون

هناك أربعة أنواع محددة من الدهون وهى " الدهون البنية ، البيضاء ، تحت الجلد ، الحشوية ، دهون البطن"، وحتى الآن لا يعرف العلماء سوى وظيفتين رئيسيتين لهما: