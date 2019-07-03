شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس بالصداع عند الانحناء لأسفل.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع من الأمراض المزعجة التى قد تهاجم أى شخص فى أى وقت دون سابق إنذار، وقد تشعر به عند الانحناء بشكل مفاجئ، وتلك الحالة قد تكون نتيجة لمشاكل صحية مختلفة، حسبما ذكر موقع" healthline".

أسباب الشعور بالصداع عند الانحناء لأسفل1. الجيوب الأنفية

يمكن أن يسبب التهاب الجيوب الأنفية الصداع الذي يزداد سوءًا عند الانحناء، أيضًا قد تشعر بالخفقان في رأسك ووجهك وهي عادة ما تتحسن عندما يزول الالتهاب.

تشمل الأعراض الأخرى:

- انخفاض الطاقة أو التعب.

- الضغط على خديك أو جبهتك أو خلف عينيك.

- احتقان.

- آلام الأسنان.





2. صداع السعال

يمكن أن يحدث هذا النوع من الصداع عند السعال ولكنه قد يحدث أيضًا عند الانحناء أو العطس أو الضحك أو البكاء أو النفخ أو الإجهاد بطرق أخرى.

عادة ما تواجه الألم أثناء أو بعد فترة قصيرة من الإجهاد غالبًا ما يختفى هذا الصداع في غضون دقائق قليلة لكن يمكن أن تستمر لمدة ساعة أو ساعتين.

أعراض الصداع السعال ما يلي:ألم حاد

الألم الذي يحدث في الجزء الخلفي من الرأس وعلى كلا الجانبين وغالبًا ما يكون الألم في الظهر أكثر حدة، عادة لا يتطلب الصداع السعال العلاج، لكن شرب الماء والراحة يمكن أن يساعدك.

3. الجفاف

من الشائع أن الصداع عرض من أعراض الجفاف يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى الإصابة بالصداع النصفي أو أن يصاب بالصداع النصفي الحالي، مع صداع الجفاف يزداد الألم عندما تنحني أو تمشي أو تحرك رأسك.

تشمل أعراض الجفاف الأخرى

- إعياء.

- العطش الشديد.

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- دوخة وخاصة عند الوقوف.

- البول الداكن.

- التبول النادر.

- التهيج.

- جفاف الفم.

4. الصداع النصفي

غالبًا ما يشتمل الصداع النصفي على محفزات محددة بما في ذلك بعض الأطعمة أو التوتر أو قلة النوم وقد تشعر بألم شديد عند الانحناء إلى أسفل وتزداد نوبة الصداع النصفى.

أعراض الصداع النصفي الأخرى تشمل:

- غثيان.

- قيء.

- رؤية ضبابية أو بقع ضوئية .

- الدوار .

- إغماء.

- زيادة الحساسية للضوء أو الضوضاء أو الروائح.