شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك أنيميا.. كتر من أكل الباذنجان لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقر الدم أو الأنيميا هو واحد من الأمراض التى يسببها نقص الحديد والمغذيات في الجسم، وهذا المرض له أعراض مثل التعب المزمن، وللتغلب على الأنيميا يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد والفيتامينات والمعادن ومنها الباذنجان، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الباذنجان لعلاج الأنيميا وفقر الدم، وفقاً لموقع drhealthbenefits.



الباذنجان

والباذنجان من أفضل الأطعمة التى يمكن أن تساعدك في علاج فقر الدم، حيث أنه مصدر غنى بالحديد فيه، كما يوفر الباذنجان فيتامينات مثل فيتامين C و K و B6 والبوتاسيوم والمنجنيز والألياف.

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فوائد الباذنجان لعلاج الأنيميامصدر للحديد

الباذنجان مصدرًا جيداً للحديد، لذا يمكن أن يساعد في علاج فقر الدم ويساعد الحديد الموجود في الباذنجان في تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم وبالتالي المساعدة في محاربة فقر الدم أو نقص الحديد، وهو أمر شائع في الإناث، وينصح باستهلاك الباذنجان والأطعمة الحديدية الأخرى مثل الخس لعلاج فقر الدم.



فوائد الباذنجان

مصدر النحاس

الفائدة التالية من الباذنجان لفقر الدم هي أنه مصدر غنى بالنحاس، حيث يلعب النحاس دورًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، سيؤدي ذلك إلى تقدم عدد الهيموجلوبين وبالتالى علاج الأنيميا.