شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق لا تعرفها عن عقلك.. وزنه 3 أرطال و75% منه مياه ويحتوى على 100 مليار خليه عصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المخ جزء من الجهاز العصبي المركزي للجسم، فالجزء الأكثر تعقيدًا لديه القدرة على إرسال واستقبال كمية هائلة من المعلومات، نظرًا لأنها معقدة للغاية فهناك بعض الأشياء التي لا يفهمها العلماء والعلم تمامًا وهناك بعض الأشياء المذهلة التي قد لا تعرفها عن عقلك، حسبما ذكر موقع "healthline".

حقائق غريبة لا تعرفها عن عقلك

- يزن المخ حوالي 3 أرطال.

- %75 من الدماغ يتكون من الماء هذا يعني أن الجفاف حتى بكميات صغيرة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على وظائف المخ.

- ينمو الدماغ البشري ثلاثة أضعاف حجمه في السنة الأولى من الحياة يستمر في النمو حتى يبلغ من العمر 18 عامًا تقريبًا.

-الصداع ناتج عن تفاعل كيميائي في دماغك مع عضلات وأعصاب الرقبة والرأس.

- يحتوي عقل الإنسان على ما يقرب من مائة مليار خلية عصبية.

- الكولسترول هو مفتاح التعلم والذاكرة ومع ذلك فإن ارتفاع الكولسترول في الدم له تأثيرات مختلفة بناءً على عمرك وعوامل أخرى.

- يتم تشغيل المعلومات بين الخلايا العصبية في عقلك لكل شيء نراه أو نفكر فيه أو نفعله، هذه الخلايا العصبية تنقل المعلومات بسرعات مختلفة، أسرع سرعة لنقل المعلومات بين الخلايا العصبية حوالي 250 ميل في الساعة.

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- يعتقد أن الأحلام هي مزيج من الخيال والعوامل الفيزيولوجية والعوامل العصبية وتثبت أن عقلك يعمل حتى أثناء النوم.

- متلازمة آلام الأطراف الوهمية هي عندما يستمر الجهاز العصبي المركزي الذي يتضمن دماغك في الشعور بألم أحد الأطراف التي تم بترها.

- لا يستطيع الدماغ الشعور بالألم يفسر إشارات الألم المرسلة إليه لكنه لا يشعر بالألم.

- تجميد المخ هو في حقيقة الأمر التهاب العقدة الشحمية يحدث ذلك عندما يأكل أو يشرب شيء بارد. تقشعر لها الأوعية الدموية والشرايين في الجزء الخلفي من الحلق بما في ذلك تلك التي تنقل الدم إلى عقلك هذه تضيق عندما تكون باردة وتفتح مرة أخرى مع أنها دافئة مرة أخرى ما يتسبب في الألم في جبينك.

- يبدأ الدماغ البشري في فقدان بعض قدرات الذاكرة وكذلك بعض المهارات المعرفية في أواخر العشرينات من عمرك.

ا- لدماغ البشري يصبح أصغر كلما تقدمنا ​​في السن هذا يحدث عادة في وقت ما بعد منتصف العمر.

- أثناء عملية التحنيط كان المصريون يزيلون عادة العقول عن طريق الأنف.

- يؤثر الكحول على عقلك بطرق تتضمن عدم وضوح الرؤية والمشي غير المستقر.

- يستخدم عقلك 20 بالمائة من الأكسجين والدم في جسمك.

- يحتاج الدماغ إلى نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وكمية كافية من النوم لأداء أفضل ما لديه.