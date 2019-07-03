شركات تصنيع الأدوية تجتمع في دبي.. الابتكار بوصلة القطاع

عدد من المشاركين ضمن اجتماع

استضافت دبي الاجتماع السنوي العام لجمعية أبحاث ومصنعي المستحضرات الصيدلانية الخليجية "PHRMAG"، بحضور عدد من مسؤولي الجهات والشركات المعنية في المنطقة.

وأُسِّست الجمعية حتى تمثل شركات الأبحاث الصيدلانية المبتكرة، وأغلبية الشركات الرائدة عالمياً ضمن قطاع الأدوية، العاملة في المنطقة، بغية تعزيز التعاون مع صناع السياسات، وتزويد المرضى بأدوية ولقاحات تتسم بالفعالية والكفاءة.

وقال مازن التاروتي، رئيس مجلس إدارة الجمعية والعضو المنتدب لشركة "إم إس دي" بمنطقة الخليج: "نشهد كل يوم دلائل واضحة حول تأثير الابتكار على حياتنا عموماً، إذ أضحى بوصلة تطويرية وساهم بإحداث نقلة نوعية في قطاع الأدوية وتحسين صحة الملايين من البشر، مع إنقاذ حياة الكثيرين".

وأضاف أن ارتفاع عدد أعضاء الجمعية يدعم مكانتها الفريدة، للتشجيع على سياسات من شأنها تحسين حصول المرضى على الأدوية الجديدة.

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وأكد أن الشركات الأعضاء في الجمعية تتسم بقدرة استثنائية على النهوض بمستوى صحة المرضى مع تقليص التكاليف في نظام خدمات الرعاية الصحية؛ ما يعزّز من استدامتها.



وأشار محمد عز الدين نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمدير الإقليمي لشركة "نوفارتس" الطبية بالخليج العربي، إلى التزام جمعية أبحاث ومصنعي المستحضرات الصيدلانية الخليجية بشراكاتها مع الهيئات الصحية المحلية، وصناع السياسات، لدعم الأبحاث الطبية والنهوض بمستوى علاج ورعاية المرضى، عبر تنفيذ السياسات المعنية بالصحة العامة والصناعات الدوائية واعتماد الابتكار.

وركز الحضور على دور الجمعية كشريك متميز للمرضى الراغبين في الحصول على أحدث الابتكارات الواعدة من الأدوية واللقاحات من جهة، وللحكومات الخليجية الطامحة إلى توفير خدمات رعاية صحية عالية النوعية، وبناء قطاعات علوم الحياة والأدوية الحيوية من جهة أخرى.



واستعرض المسؤولون أحدث البيانات الناشئة لدور الأدوية الجديدة في إنقاذ الحياة وتحسينها، وتخفيض تكاليف العلاج في المستشفيات والعمليات الجراحية، والاستشارات في نظام الرعاية الصحية.

كما تطرقوا إلى خطوط الإنتاج المرتقبة والواعدة حول العالم من الأدوية الجديدة واللقاحات المتطورة، التي ستؤدي دوراً مهماً في التخلص من أمراض خطيرة في المنطقة، من بينها السرطان والسكري وأمراض القلب والجهاز التنفسي.