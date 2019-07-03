السمنة تتفوق على التدخين في أسباب الإصابة بالسرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفوّقت السمنة على التدخين في احتمالات تسبُّبها في الإصابة بأربعة أنواع مختلفة من السرطانات، حسب دراسة حديثة لمعهد أبحاث السرطان البريطاني.

وأكدت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "إندبندت" البريطانية، الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة يتجاوز الآن عدد المدخنين بنسبة 2 إلى 1%، موضحةً أن السمنة تُسبِّب المزيد من احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطانات أكثر من السجائر.

وقالت "إندبندنت" إن التدخين لا يزال أحد أكبر مسبّبات السرطان في بريطانيا، ويفرض مخاطر أعلى بكثير من تلك الناجمة عن السمنة، غير أن الأخيرة تؤدي إلى الإصابة بـ13 نوعاً مختلفاً من السرطان، وتتفوّق على التدخين باعتبارها العامل الرئيسي لأربعة أنواع من المرض المذكور.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك المزيد مما يمكن فعله لمساعدة الناس على تخفيض الوزن، بهدف تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.