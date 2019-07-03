شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تصدر بيانا بشأن عطل في منصاتها الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت شركة «فيس بوك» بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية، اليوم الأربعاء 3 يوليو.

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وقالت الشركة إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتساب وإنستجرام.

وذكر موقع «داون ديدكتور دوت كوم»، لمتابعة الأعطال الإلكترونية، إن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في «إنستجرام»، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في «فيسبوك» و«واتساب».

وأظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، بحسب وكالة «رويترز».