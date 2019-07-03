فوائد العنب في حماية القلب والوقاية من السرطان

فوائد العنب في الوقاية من الأمراض كبيرة. ومهما اختلفت ألوانه، فالعنب غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة، وبعض أنواع العنب يتميز بمحتواه العالي من البوليفينول، وينطبق ذلك خصوصًا على العنب الأحمر.

تعرّفي في الآتي إلى أبرز فوائد العنب:

فوائد العنب: منجم من مضادات الأكسدة

العنب من أكثر الفواكه المليئة بالعصير، والدليل على ذلك هو أنه يتكون من أكثر من 80 في المئة منه من الماء! ويحتوي على العديد من العناصر المعدنية والعناصر النزرة، ومنها المنغنيز والنحاس والحديد والبوتاسيوم والفسفور. وحيث إنه يحتوي على 18 غرامًا من الكربوهيدرات لكل 100 غرام، فإنّ العنب يصنّف من بين الفاكهة الأكثر احتواءً على المواد الكربوهيدراتية، وهي التي تعطيه مذاقه الحلو ومصدر سعراته الحرارية.

يحتوي العنب على الفيتامينات "بي1" B1 و"بي2" B2 و"بي6" B6 وعلى الفيتامين "سي" C، وهذه الفيتامينات معروفة بتأثيرها المضادّ للأكسدة. وفي الواقع فإنَّ العنب يحتوي على العديد من الفلافونويدات مثل كيرسيتين والكاتيكين والبيكاتيكين وكيمبفيرول. ومركبات الأكسدة هذه تحارب الجذور الحرة وبالتالي تمنع الإصابة ببعض الأمراض.

العنب صديق لصحة القلب والأوعية الدموية

إنّ قشرة العنب غنية بمادة ريسفراترول وهي من مضادات الأكسدة التي بحسب دراسات عديدة لها خصائص مضادّة للسرطان والالتهابات ومضادة للسكري كذلك.

لقد أثبتت دراسات عدة التأثير الإيجابي لاستهلاك العنب الأحمر على منع أمراض القلب والأوعية الدموية.

واستهلاك عصير العنب يلعب دورًا أيضًا في منع الإصابة بأنواع معينة من مرض السرطان.

وبالإضافة إلى قدرته كمضادّ للأكسدة، فإنَّ العنب وبفضل محتواه من الماء والألياف يمتلك خصائص مدرّة للبول ومساعدة على الهضم.

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عصير العنب

إنّ استهلاك عصير العنب باعتدال يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية. إذ توجد في هذا المشروب كمية كبيرة من الفلافونويدات الموجودة في قشرة العنب وبذوره، وفي اللب.

كيف نختار العنب الجيد؟

بحسب أصناف العنب، فإنَّ حجمه وشكله ولونه متباين. وعندما يكون طازجًا تغطي العنب طبقة رقيقة من البودرة تسمى بروين. وهذه الطبقة تميز العنب الأسود بشكل خاص.

العنب الأسود والعنب الأحمر الأكثر احتواءُ وغنًى بالبوليفينول من العنب الأبيض أو الأخضر. وفي الواقع يحتوي النوعان كذلك على كميات أعلى من الانثوسيانين، وهو من مركبات الفينولات التي تعطيه لونه.

والعنب فاكهة هشة بشكل خاص ويمكن حفظه أيامًا عدة في الهواء الطلق، أو في المكان المخصص للخضروات في الثلاجة.

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