أهم فوائد بذور الشيا العشر التي لا يعرفها أحد

فوائد بذور الشيا معروفة منذ آلاف السنين في أمريكا الجنوبية. ولكن في العالم أصبحت بذور الشيا معروفة ومشهورة خلال السنوات القليلة الماضية. ولكن لماذا تُعتبر هذه البذور الصغيرة طعامًا "فائق القوة"؟

اكتشفي في ما يلي فوائد بذور الشيا العشر:

1- فوائد بذور الشيا في محاربة السكري

يدرس الباحثون في الوقت الحاضر فاعلية بذور الشيا كعلاج مضادّ لمرض السكري من النوع الثاني (لأنَّ لها تأثيرًا يبطىء عمل الجهاز الهضمي). وبالإضافة إلى ذلك فإنّ بذور الشيا تشكل مادة هلامية عند ملامستها للسوائل، الأمر الذي يمنع مستويات السكر في الدم من الارتفاع والهبوط المفاجىء.

2- فوائد بذور الشيا في تحسين الجهاز الهضمي

إحدى أهم فوائد بذور الشيا هي محتواها العالي من الألياف، وهذا مفيد جدًّا للجهاز الهضمي. وإضافة إلى ذلك فقد تشكل بذور الشيا علاجًا طبيعيًّا ضد الإمساك. وتساعد على تقليل الإصابة بالالتهابات وتحافظ على مستويات الكولسترول عند الحد المناسب. وعلينا أن نعرف أنّ كمية قليلة فقط من بذور الشيا ، حوالى 28 غرامًا، تكفي لمدّ الشخص البالغ بثلث كمية الألياف التي يُنصح بتناولها يوميًّا.

3- فوائد بذور الشيا في فقدان الوزن

قد تكون هذه البذور صغيرة جدًّا ولكن في المقابل لها قوة مذهلة: إنها تجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة طويلة. وهناك تفسيران لهذه الفائدة، فمن الناحية الأولى، فإنّ البذور تتراكم لدى ملامستها للسوائل لتشكل نوعًا من الهلام – الجيلاتين، ونتيجة لذلك يزداد حجم هذه البذور في الجهاز الهضمي. ومن الناحية الأخرى فإنَّ بذور الشيا تحتوي على حمض أميني يدعى تريبتوفان، وهذا الحمض الأميني ينظّم الشهية ويحسّن المزاج كذلك ويحضرك للنوم.

4- فوائد بذور الشيا للأسنان والعظام

تحتوي بذور الشيا على كميات عالية من الكالسيوم، وهذا ما يجعلها مفيدة بشكل لا يصدق لصحة وتقوية الأسنان والعظام. وفقط حصة واحدة من بذور الشيا تعطي الجسم ما نسبته 18 في المئة من الكمية اليومية التي يُنصح بها من الكالسيوم. ولمعلوماتكِ الحصة الواحدة من بذور الشيا تساوي 100 غرام.

5- بذور الشيا بديل عن البيض

6- بذور الشيا خالية من الغلوتين

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حساسية الغلوتين مشكلة تزداد أهمية في مجتمعاتنا المعاصر. ولحسن الحظ نجد في بذور الشيا مكونات وفوائد الحبوب، ولكن من دون أيّ أثر للغلوتين.

7- بذور الشيا طعام غني بالبروتينات

بذور الشيا محتواها عالٍ كذلك بالبروتينات ولكن من دون أن تحتوي على الكولسترول. وللبروتينات الأولوية القصوى في نظامنا الغذائي، حيث تساعد الجسم على تكوين خلايا جديدة وتلعب دورًا بنائيًّا أو هيكليًّا في وظائف الأنسجة. وهذه وظيفة أساسية لبقائنا على قيد الحياة. وحصة واحدة من بذور الشيا تحتوي على حوالى 10 في المئة من الكمية اليومية التي يُنصح بها من البروتينات. وهذا مثير للاهتمام لأنه بشكل عام، فإنّ القسم الأعظم من الأطعمة الغنية بالبروتينات هي من مصدر حيواني.

8- فوائد بذور الشيا في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض

تحتوي بذور الشيا على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وهذه الفائدة الأكثر أهمية في محتواها. وهذا يشير إلى قدرتها على محاربة السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. كما تحافظ على صحة الجلد وتعطيه مظهرًا شابًّا وصحيًّا. والأشخاص الذين يحصلون على كميات عالية من مضادات الأكسدة، أقل عرضة بنسبة 40 في المئة إلى الإصابة بسرطان البنكرياس. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تقلل مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 29 في المئة.

9- بذور الشيا تُبقي القلب بصحة جيدة

لقد ذكرنا أنّ بذور الشيا تقلل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، ولكنها مفيدة أيضًا لصحة القلب لسبب آخر في الواقع. فهذا الطعام فائق القوة ينظم كذلك ضغط الدم الشرياني – بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة. وبناءً عليه فإنَّ الأشخاص الذين يحصلون على كميات عالية من مضادات الأكسدة، هم أقل عرضة بنسبة 46 في المئة للإصابة بارتفاع ضغط الدم الشرياني.

10- فوائد بذور الشيا لصحة الدماغ

تحتوي بذور الشيا أيضًا على جرعات من الأحماض الدهنية أوميغا 3. ونحن نعرف أنّ الأحماض الدهنية أوميغا 3 يجب أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي. إضافة إلى ذلك، فإنّ الأحماض الدهنية الأوميغا 3 تعمل أيضًا كمضادّ للالتهابات، ويمكن أن تحارب الاكتئاب والسكري والسمنة وتصلّب الشرايين.

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