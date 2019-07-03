شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال قد يصابون بارتفاع ضغط الدم.. اعرف أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا نسمع عن ارتفاع نسبة ضغط الدم لدى كبار السن أو الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، ولكن هل سمعت في يوم عن تعرض أو إصابة الأطفال بارتفاع نسبة ضغط الدم لديهم؟.. خلال هذا التقرير سنتعرف على الأسباب المؤدية للإصابة الأطفال بهذا الأمر وطرق صحية تساهم في الحد من الإصابة والشعور بهذا الأمر، وذلك وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

هناك العديد من الأسباب التي تتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم عند الأطفال، ومنها الوراثة أي التاريخ الوراثي، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الأطعمة السريعة والمالحة، وكما أن إصابة الطفل بزيادة الوزن تعد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم.

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وأيضًا تعلب حدوث مشاكل في هرمون الغدة الدرقية لارتفاع ضغط الدم لدي الأطفال، خاصة إذا كان الطفل يعاني من فرط في نشاط الغدة الدرقية، وإصابة الطفل بزيادة نسبة الكولسترول والسكر في الدم، أو تعرضهم للإصابة بأمراض الكلي.

ولذا يجب مرعاة هذا الأمر بشكل كبير، والحد من الإصابة بأي مشاكل في الصحة العامة تجنبًا للإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم لدى الأطفال، فهناك بعض الأعراض التي يجب توخي الحذر منها، لأنها علامة لإصابة الطفل بارتفاع ضغط الدم، ومنها، ضيف في التنفس، والرغبة الملحة في القىء، وألم شديد في الصدر ويجب توخي الحذر.