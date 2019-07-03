شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. انخفاض الكولسترول يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشجع الأطباء عمومًا على خفض مستوى الكوليسترول في الدم لتحسين صحة القلب -لكن عندما ينخفض للغاية يسبب العديد من المشاكل الخطيرة، وفقًا لما كشفت عنه دراسة جديدة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال لاباحثون من جامعة بنسلفانيا أن الأشخاص الذين يقل مستوى الكوليسترول LDL لديهم عن 70 درجة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وبالإضافة إلى كونه أفضل لصحة القلب بشكل عام، فإن انخفاض الكولسترول مفيد بشكل خاص في تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية، والتي تحدث عندما يتم انسداد الوعاء الدموي ما يحول دون تدفق الدم إلى المخ.

Advertisements

لكن الكولسترول الذي ينخفض جدًا كان مرتبطًا بنسبة 169٪ لإرتفاع خطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية - نتيجة أن يصبح الوعاء الدموي ضعيفًا وينفجر وفقًا للدراسة الجديدة.

وتعتبر أمراض القلب السبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة، وهذا في الواقع ينقسم إلى السكتة القلبية وفشل القلب الاحتقاني وارتفاع ضغط الدم نفسه والسكتة الدماغية.

ومن بين 610 الف حالة وفاة من أمراض القلب كل عام، يموت حوالي 140 ألف من السكتات الدماغية.