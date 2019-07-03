شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى الطب ...الكشف عن ارتباط التهابات الجهازين البولى والتنفسى بالجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نتائج البحوث الطبية الحديثة وجود علاقة وارتباط وثيق بين التهابات الجهازين البولى والتنفسى وجلطات ونزيف المخ ، وقد قامت الجمعية الأمريكية لمراحل الطب الحرجة والسلطات الطبية بالاتحاد الاوروبى بإصدار نشرة للأطباء على مستوى العالم للتوعية بهذه الحقيقة علمية التى لم تكن معروفة من قبل .

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وكشفت الأبحاث الطبية عن وجود علاقة وثيقة بين العدوى البكتيرية و الفيروسية التى تسبب التهابات المسالك البولية وتسمم الدم وكذلك التهابات الجهاز التنفسى ، وحدوث ازمات المخ الحرجة مثل جلطات ونزيف المخ، والتى يمكن أن تؤدى الى ضعف العضلات أو الشلل أو فقد الحواس والذاكرة والتركيز او الغيبوبة .

وأوضت التقارير أن التهابات المسالك البولية المتكررة التى لم يتم علاجها بالمضادات الحيوية او الفيروسية اللازمة ولفترة كافية ، قد تؤدى الى حدوث جلطات بالمخ .