شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سرطان القولون.. ما هو قطع شبكية العين الذى أصيب به شريف مدكور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إصابته بمرض سرطان القولون، أعلن الإعلامى شريف مدكور عن إصابته بقطع فى شبكية العين بعد تعرضه للسقوط على وجهه عند إجرائه جراحة لإزالة ورم القولون، وذلك من خلال فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب وعلاج انقطاع شبكية العين، وفقاً للموقع الطبى Medical news today.



انقطاع شبكية العين

ما هو انقطاع شبكية العين؟

يحدث انفصال أو انقطاع فى الشبكية عندما تنفصل شبكية العين عن الطبقة السفلية من نسيج الدعم في الجزء الخلفي من العين، والشبكية عبارة عن طبقة رقيقة من الخلايا العصبية الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين.

في البداية ، قد يؤثر الانفصال على جزء صغير فقط من شبكية العين، ولكن بدون علاج، قد تتقشر شبكية العين بأكملها، وستفقد الرؤية فى تلك العين.

عادةً ما تحدث انفصال الشبكية في عين واحدة فقط، ويجب علاجها فى أقرب وقت لأنها تشكل خطراً على الرؤية فى حالة عدم علاجها.



قطع شبكية العين

أعراض انفصال شبكية العين

قد يعاني أي شخص مصاب بانفصال شبكية العين بعدد من الأعراض وتشمل:

- ومضات قصيرة ومفاجئة من الضوء خارج الجزء المركزي من رؤيتهم، أو الرؤية المحيطة، من المرجح أن تحدث هذه الومضات عندما تتحرك العين.

- زيادة كبيرة في عدد العوامات ، وهي أجزاء الحطام في العين التي تجعلنا نرى أشياء تطفو أمامنا، عادةً مثل سلاسل صغيرة من الفقاعات، وقد يرون ما يشبه حلقة من الشعر أو العوامات على الجانب المحيطي من الرؤية.

- شعور بثقل في العين.

- ظل يبدأ في الظهور في الرؤية المحيطية وينتشر تدريجياً نحو مركز مجال الرؤية.

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-إحساس بأن ستارة شفافة تتجه نحو مجال الرؤية.

-الخطوط المستقيمة تبدأ في الظهور منحنية.

-انفصال شبكية العين ليست مؤلمة عادة.



انفصال شبكية العين

اسباب انفصال شبكية العين

شبكية العين هي طبقة الأنسجة التي تصطف داخل العين، وهى حساسة للضوء وتتمثل مهمتها في إرسال إشارات بصرية إلى الدماغ، عبر العصب البصري.

-يمكن أن تسبب صدمة العين انفصال الشبكية.

-عندما نرى، يمر الضوء عبر النظام البصري للعين ويضرب شبكية العين، كما في الكاميرا غير الرقمية،عندما يضرب الضوء شبكية العين ، ينتج عن ذلك صورة تُترجم إلى نبضات عصبية وترسل إلى المخ عبر العصب البصري وتقوم الخلايا العصبية بمعالجة المعلومات، وترسلها عن طريق نبضات كهربائية عبر العصب البصري إلى الدماغ.

في حالة تلف شبكية العين ، يمكن أن يؤثر ذلك على قدرة الشخص على الرؤية ويحدث انفصال الشبكية عندما يتم سحب هذه الطبقة من وضعها الطبيعي، في بعض الأحيان ، هناك دموع صغيرة في شبكية العين يمكن أن تسبب انفصال الشبكية.

علاج انفصال شبكية العين

الجراحة ضرورية لعلاج انفصال شبكية العين، وبدون جراحة ، هناك خطر كبير من فقدان البصر الكلي.

وتشمل خيارات الجراحة ما يلي: جراحة الليزر، العلاج بالتبريد، استئصال الزجاجية، الشبكية الهوائية.