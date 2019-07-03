شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى النقرس.. اعرف امتى تاكل شيكولاتة وايه المقدار والشروط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النقرس من الأمراض المنتشرة وخصوصا بين كبار السن وهو عبارة عن التهاب وتورم شديد فى المفاصل والعضلات ويكون نتيجة تراكم بلورات اليورات فى المفاصل مما يسبب الالتهاب والألم، ويجب الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التى تحفز انتاج حمض اليوريك وتزيد من خطر الاصابة بمرض النقرس.

ولكن هناك أشخاص لا يستطيعون منع أنفسهم عن تناول الشيكولاتة والتى قد تزيد من خطر مرض النقرس ومشاكله، فيمكن أن يحتوي بار شيكولاتة على أكثر من 8 ملاعق صغيرة من السكر، حسبما ذكر موقع" healthline".

الشيكولاته الداكنة

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية يمكن أن يحتوي بار الشيكولاتة الداكن الذي يحتوي على 70 إلى 85٪ من الكاكاو على حوالي 24 جرامًا من السكر أو 6 ملاعق صغيرة.

الشيكولاته البيضاء

الشيكولاتة البيضاء ليست معترف بها دائمًا على أنها شيكولاتة حقيقية لأنها لا تحتوى على مواد صلبة من الكاكاو. في الواقع ، إنها زبدة الكاكاو ، والمواد الصلبة الحليب والسكر.

سوف يحتوي شريط الشيكولاتة الأبيض على نفس الكمية من السكر مثل حليب أو شيكولاتة داكنة.

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ما هي فوائد تناول الشيكولاته بدون سكر لمرضى النقرس

- يمكن أن تقدم الشيكولاتة التي لا تمتلئ بالسكر والمحليات المضافة بعض الفوائد للأشخاص الذين يعانون من النقرس.

- يمكن للشيكولاتة أن تخفض بلورة حمض اليوريك .

- تحتوي الشيكولاتة على مادة البوليفينول المرتبطة بأنشطة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات الحد من الالتهابات مفيد في توفير الراحة من نوبة النقرس.

- المواد المضادة للاكسدة في الشيكولاتة قد يخفض ضغط الدم، يمكن لارتفاع ضغط الدم أن يكون عامل خطر لمرض النقرس.

- قد تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في تحسين وظائف الكلى وتقليل الإصابة الكلوية، فالكلى ضرورية في التخلص من حمض اليوريك ومنع نوبات النقرس.