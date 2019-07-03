دراسة تؤكد أن النساء يتعرضن للإجهاد أكثر من الرجال

وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه من المرجح أن تتعرض النساء لضغط أكبر بنسبة 13 بالمئة في الكثير من المواقف عند مقارنتهن مع الرجال، ابتداء من عبء إدارة المنزل إلى العناية بالأطفال إلى العمل خارج المنزل.

وبحسب الدراسة فإن الضغط النفسي الزائد الذي تتعرض له المرأة يعود إلى أنها أكثر عاطفية من الرجل، وتستغرق وقتاً أطول لمعالجة المواقف التي تمر بها، عاطفياً.

كما أن جزء الدماغ الذي يتحكم في العواطف والذكريات، أكثر نشاطاً لدى النساء مفارنة بالرجال، وهذا يجعل من الصعب عليهن نسيان الحوادث السيئة التي يتعرضن لها، أو التخلي عن المشاعر السلبية بسهولة كما يفعل الرجال.

ينصح الباحثون، النساء بالتوقف عن الإفراط بالتفكير بالمشاكل، وأخذ إجازات منتظمة من العمل، للتقليل من كمية الإجهاد الذي يتعرضن له، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا.

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