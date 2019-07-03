دراسة تؤكد أن تلوث الهواء يسبب ارتفاع ضغط الدم

القاهرة - لايف ستايل
أظهرت نتائج دراسة إسبانية جديدة أن التعرّض لفترة طويلة لتلوث الهواء يرفع احتمالات إصابة المرأة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 83 بالمائة، والرجل بنسبة تصل إلى 57 بالمائة. وتمتاز الدراسة بأنها أخذت في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمشاركين في الدراسة، وتأثيرات نمط الحياة والتغذية التي يتناولونها.
وأجريت الدراسة بواسطة "برشلونة إنستوتيوت فور جلوبال هيلث"، ونُشرت نتائجها في دورية "إبديمولوجي". وشارك في أبحاث الدراسة 5531 شخصاً بالغاً من 28 مدينة هندية في ولاية حيدر أباد.
وأظهرت النتائج أنه مع كل زيادة في مستوى التلوث يرتفع معدل ضغط الدم. ويؤثر الهواء الملوّث على الجسم عن طريق زيادة مستوى الالتهابات، والأكسدة، والتوتر والإجهاد، وينعكس ذلك على أنسجة جدران الشرايين التي تزداد سُمكاً، ما يترتب عليه ارتفاع ضغط الدم.
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