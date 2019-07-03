شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بلحم الدجاج.. هيبنى عضلاتك ويظبط ضغطك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدجاج من أفضل أنواع اللحوم التى يمكن تناولها والغنية بالفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية الهامة، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول لحم الدجاج لصحة الجسم، وفقاً لموقع ORGANIC FACTS .



فوائد الدجاج

فوائد لحم الدجاج

يتمتع الدجاج بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية وهى:

نسبة عالية من البروتين

صدر الدجاج من أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين، ويلعب البروتين دورًا مهمًا في نظامنا الغذائي الذى يساعد على بناء العضلات وتقويتها.

غني بالفيتامينات والمعادن

الدجاج غني جدًا بالفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال، فيتامينات B الموجودة فيها مفيدة للوقاية من إعتام عدسة العين واضطرابات الجلد، وتعزيز المناعة، والقضاء على الضعف العام، وتنظيم الهضم، وتحسين الجهاز العصبي ومنع الصداع النصفي، واضطرابات القلب وتنظيم مرض السكري.

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يساعد فيتامين "د" في الدجاج في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، يساعد فيتامين (أ) في تقوية البصر والمعادن مثل الحديد مفيدة في تكوين الهيموجلوبين، ونشاط العضلات، والقضاء على فقر الدم.

إنقاص الوزن

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على مستويات عالية من البروتين فعالة في تقليل الوزن، والدجاج يساعد في فقدان الوزن، بسبب محتواه العالي من البروتين وانخفاض السعرات الحرارية.

السيطرة على ضغط الدم

الدجاج مفيد في السيطرة على ضغط الدم.

خفض الكولسترول في الدم

كمية الدهون المشبعة والكولسترول الموجود في اللحوم الحمراء مثل اللحم البقري ولحم والضأن أعلى بكثير من المستويات الموجودة في الدجاج والأسماك والخضروات، لذلك ، نصحت جمعية القلب الأمريكية بتناول الدجاج أو السمك بدلاً من اللحوم الحمراء لتقليل خطر الإصابة بالكولسترول وتطور أمراض القلب.