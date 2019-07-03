شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. اختلال كهربة القلب تسبب مشاكل خطيرة تصل إلى الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث إيقاع القلب غير الطبيعي المعروف أيضًا باسم عدم انتظام ضربات القلب عندما تكون هناك مشكلة في النبضات الكهربائية المسئولة عن نبضات القلب، بعض الاضطرابات ويكون لها أعراض واضحة من الممكن أن تحدث دون إدراكها حتى مع الفحص البدني الروتيني، حسبما ذكر موقع" healthline":

تشمل الأسباب الشائعة لنبض القلب غير المنتظم:1. الرجفان الأذيني

تؤدى هذه الحاله للشعور بالكثير من الأعراض مثل خفقان القلب، إعياء، دوخة، ضيق في التنفس، ألم في الصدر، إذا تركت دون علاج فهناك خطر الإصابة بالجلطات الدموية والسكتة الدماغية وهذه الحالة يمكن أن تضعف القلب وتؤدي إلى فشل وظائفه.

2. بطء القلب

عندما ينبض القلب ببطء شديد ، أقل من 60 نبضة في الدقيقة يمكن أن تشمل الأعراض:

3. عدم انتظام دقات القلب

عندما ينبض القلب بسرعة كبيرة بمعدل ضربات قلب أكثر من 100 نبضة في الدقيقة ينشأ عدم انتظام دقات القلب فوق البطيني في الغرف العلوية للقلب في حين ينشأ عدم انتظام دقات القلب البطيني في الغرف السفلية للقلب.

الرجفان البطيني هو نوع آخر من عدم انتظام دقات القلب وهو التصفيق السريع لعضلات القلب هذا يمنع ضخ الدم بشكل صحيح في الجسم إذا تركت دون علاج فإن معدل ضربات القلب سريع للغاية يمكن أن يسبب قصور القلب أو السكتة الدماغية أو السكتة القلبية.

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4. السكتة القلبية المفاجئة

عندما يتوقف القلب بشكل غير متوقع عن النبض بسبب تغير في إيقاع القلب يمكن أن يحدث هذا في الأشخاص المصابين أو بدون أمراض القلب.

5. متلازمة كيو تي الطويلة

يشير هذا إلى معدل ضربات القلب سريع بفوضى يمكن أن يسبب الإغماء والموت المفاجئ مع هذه الحالة يعني وجود خلل في النظام الكهربائي لقلبك أن عضلات القلب تستغرق وقتًا أطول لإعادة الشحن بين النبضات.

6. متلازمة وولف باركنسون وايت

تعد متلازمة وولف-باركنسون وايت اضطرابًا خلقيًا نادرًا في القلب حيث تؤدي المسارات الكهربائية الإضافية في قلبك إلى نبضات غير طبيعية. تشمل الأعراض خفقان القلب وصعوبة التنفس والدوار وألم في الصدر.

بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب واضطرابات ضربات القلب لا تسببها مشكلة طبية كامنة. يمكن أن تحدث دقات القلب غير المنتظمة أيضًا أثناء الحمل أو كأحد الآثار الجانبية للدواء.